Вестник Кавказа

Президент Азербайджана прибыл в Россию

Президент Азербайджана прибыл в Россию
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию. В аэропорту его встречали замглавы МИД России и новый посол Азербайджана в Москве.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел с визитом в Москву, самолет с ним приземлился в аэропорт Внуково-2, пишет пресс-служба главы государства.

В воздушной гавани Москвы президента встретили замглавы российской дипломатии Михаил Галузин, новый посол Азербайджана Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

Отмечается, что Ильхам Алиев прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

 

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