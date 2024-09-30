Президент Азербайджана прибыл в Россию

Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию. В аэропорту его встречали замглавы МИД России и новый посол Азербайджана в Москве.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел с визитом в Москву, самолет с ним приземлился в аэропорт Внуково-2, пишет пресс-служба главы государства.

В воздушной гавани Москвы президента встретили замглавы российской дипломатии Михаил Галузин, новый посол Азербайджана Рахман Мустафаев и другие официальные лица.

Отмечается, что Ильхам Алиев прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.