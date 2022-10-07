Вестник Кавказа

Лидеры стран СНГ соберутся в Москве 7 октября

Лидеры стран СНГ соберутся в Москве 7 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин встретится с главами стран СНГ 7 октября. На следующей неделе пройдет заседание Совета глав-участников Содружества.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 7 октября руководители стран-участников СНГ приедут в Москву.

Он отметил, что лидеры государств встретятся с российским президентом Владимиром Путиным и примут участие в саммите Содружества.

Песков заявил, что в половине дня у Путина пройдут непубличные рабочие переговоры, а вечером руководители стран СНГ встретятся с российским лидером.

Помимо этого, пресс-секретарь добавил, что на следующей неделе пройдет полноформатное заседание Совета глав стран-членов СНГ с достаточно полной повесткой дня.

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