Неформальный саммит СНГ состоится накануне Парада Победы

В Кремле заявили, что в 2025 году состоится неформальный саммит СНГ. Там добавили, что он пройдет накануне парада по случаю 80-летия Победы в ВОВ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах провести в 2025 году неформальный саммит стран-членов Содружества Независимых Государств.

По словам пресс-секретаря российского лидера, саммит состоится накануне парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Песков заявил, что, кроме неформальной встречи глав государств-участников СНГ, запланированы и двусторонние контакты.