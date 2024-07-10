Вестник Кавказа

Неформальный саммит СНГ состоится накануне Парада Победы

Неформальный саммит СНГ состоится накануне Парада Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что в 2025 году состоится неформальный саммит СНГ. Там добавили, что он пройдет накануне парада по случаю 80-летия Победы в ВОВ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о планах провести в 2025 году неформальный саммит стран-членов Содружества Независимых Государств.

По словам пресс-секретаря российского лидера, саммит состоится накануне парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Песков заявил, что, кроме неформальной встречи глав государств-участников СНГ, запланированы и двусторонние контакты.

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