Вестник Кавказа

Вхождение стран СНГ в БРИКС допустили в России

Вхождение стран СНГ в БРИКС допустили в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Совете Федерации не исключили вступление стран СНГ в БРИКС. Ценность объединения заключается в том, что все решения принимаются консенсусом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о сотрудничестве Содружества Независимых Государств с объединением БРИКС.

Она допустила вступление стран-членов СНГ в БРИКС. По ее словам, ценность объединения заключается в решении всех вопросов через консенсус.

Матвиенко также отметила, что Запад ничего не может сделать с расширением ШОС и БРИКС. Спикер добавила, что работа объединений вызывает у США и сателлитов раздражение.

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