Вестник Кавказа

Спикер парламента Армении пропустит Межпарламентскую ассамблею СНГ в Петербурге

Ален Симонян
© Фото: сайт парламента Армении
Спикер армянского парламента отказался участвовать в Межпарламентской ассамблее СНГ. Она пройдет в Петербурге в конце текущей недели.

Спикер парламента Армении не приедет в Санкт-Петербург для участия в Межпарламентской ассамблее стран СНГ. Об этом на своих страницах в соцсетях заявил его помощник.

"Председатель НС Ален Симонян не примет участия в Межпарламентской ассамблее СНГ, которая состоится 12 июля в Санкт-Петербурге"

– Мовес Арутюнян

В конце июня Симонян сообщил, что в обозримой перспективе в республике может состояться референдум по вопросу членства в Евросоюз.

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