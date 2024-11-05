Мощное землетрясение потрясло юг Ирана

Землетрясение произошло на юге Ирана. Магнитуда составила 4,6 балла. Очаг располагался на глубине 6 км, информации о разрушениях нет.
В южной части Ирана сегодня утром произошло землетрясение, пишет пресс-служба Национального центра сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Подземные толчки были зафиксированы в населенном пункте Баразджан района Даштестан провинции Бушехр, их магнитуда составила 4,6 балла.
Отмечается, что землетрясение случилось в 08:30 по местному времени (08:00 мск). Очаг залегал на глубине 6 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.