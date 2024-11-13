Вестник Кавказа

Очередная финансовая пирамида раскрыта в Дагестане

Очередная финансовая пирамида раскрыта в Дагестане
© Фото: Скриншот из видео Telegram-канала “Криминальная хроника МВД Дагестана“
Дагестанские правоохранители раскрыли очередную крупную финансовую пирамиду, оборот которой превышал 200 миллионов рублей – она маскировалась под коммерческую фирму, зарегистрированную как бренд реализации женской одежды.

Дагестанские правоохранители раскрыли крупную финансовую пирамиду, сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. 

"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из силового блока региона раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере. Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 млн рублей"

- МВД Дагестана

Как рассказали силовики, 27-летняя жительница Махачкалы зарегистрировала свою фирму, которая якобы продавала женскую одежду и организовывала фотосессии. Инвестициями в бизнес-проекты стали средства земляков, на которые предприимчивая бизнес-вумен приобретала готовые проекты. Им же она выплачивала дивиденды из средств, которыми ее снабжали новые клиенты. У фирмы был свой штат сотрудников, которые продвигали ее сайт в соцсети, передает "АиФ-Дагестан". 

В отношении бизнес-вумен возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денег и мошенничестве, ведется следствие, добавили в пресс-службе МВД региона.

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