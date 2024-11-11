Вестник Кавказа

Специалисты "Россетей" нашли в Дагестане еще одну крупную криптоферму

Специалисты "Россетей" нашли в Дагестане еще одну крупную криптоферму
© Фото: пресс-служба ПАО “Россети Северный Кавказ“
Несмотря на колоссальную нагрузку на сети электроснабжения, которые создают многочисленные криптофермы, в Дагестане продолжают активно добывать криптовалюту – энергетики выявили уже 28 таких ферм.

Крупная незаконная ферма по добыче криптовалюты (майнинг-ферма) работала в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района Дагестана, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

На этой ферме, которую хозяин "упрятал" на территории СНТ "Сулак", стояли 177 устройств для майнинга криптовалюты, которые за время ее работы израсходовали 1,5 млн кВт/ч электроэнергии ну сумму в 10 млн рублей, передает "АиФ-Дагестан".

Ферма работала незаконно – ее предприимчивый хозяин заключил договор с энергетиками как физическое лицо и оплачивал потребление не по коммерческому тарифу для предприятия, а как обычный потребитель.

Сейчас "левой" фермой занимаются правоохранители.

"С начала этого года совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел"

- заместитель директора Департамента безопасности и противодействия коррупции "Россети Северный Кавказ" Нозим Исхаки

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