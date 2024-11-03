Дагестан предложил Ирану приобрести местную стеклотару

Махачкала ведет переговоры с Тегераном по продаже стеклотары местного производства. Завод в Дагестанских Огнях поставляет продукцию в Азербайджан, Беларусь и другие страны.

Дагестан предложил Ирану наладить поставки стеклотары завода «Дагестан Стекло Тара» в Дагестанских Огнях, стороны ведут переговоры.

Сегодня предприятие активно поставляет свою продукцию в российские регионы, а также в Азербайджан, Армению, Беларусь и Грузию.

Как пишет РИА Дагестан, расширение производства за 1,7 млрд рублей позволит заводу начать выпускать порядка 150 млн штук стеклотары в год.

Стоит добавить, что сегодня на предприятии работают около 500 человек. После выхода на полную мощность и реализации проекта количество рабочих мест будет увеличено на 200.