Итоги 2025. Отношения Москвы и Баку. Мирный процесс Азербайджана и Армении. Возрождение Карабаха

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку годовщину авиакатастрофы AZAL под Актау, российско-азербайджанские отношения, мирный процесс между Баку и Ереваном, а также динамику восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.

