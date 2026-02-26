Азербайджан может вдвое увеличить прием казахстанской нефти

В Казахстане сообщили о готовности Азербайджана существенно увеличить прием казахстанской нефти. В Минэнерго РК отметили, что речь идет о более чем 2 тоннах в год.

Азербайджан готов почти вдвое нарастить прием нефти из Казахстана. Об этом рассказал глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов, выступая 27 февраля на коллегии министерства.

Он подчеркнул, что в настоящее время республика Южного Кавказа принимает ежегодно 1,2 млн тонн нефти.

"В рамках развития дополнительных маршрутов продолжается транспортировка казахстанской нефти в объеме 1,2 млн тонн в год через [трубопровод] Баку - Тбилиси - Джейхан"

– Ерлан Аккенженов

Он уточнил, что Азербайджан готов принимать ежегодно более 2 млн тонн.

"Вместе с тем азербайджанская сторона выразила готовность увеличения объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год"

– глава Минэнерго РК