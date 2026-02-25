США предложили Ирану уничтожить три главных ядерных объекта – СМИ

По данным Wall Street Journal, Вашингтон выставил жесткие условия Ирану по ядерной программе: от Тегерана требуется уничтожить три важнейших ядерных объекта.

Вашингтон в ходе переговоров в Женеве потребовал от Тегерана ликвидировать три важнейших объекта ядерной программы для заключения сделки, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в высшем эшелоне власти США.

"В ходе переговоров, которые проходят в Женеве, от переговорщиков со стороны США ожидалось, что они донесут до Ирана то, что ему придется уничтожить три главных ядерных объекта"

– Wall Street Journal

По данным издания, Вашингтон предлагает Ирану ограниченное смягчение рестрикций в рамках ядерной сделки. При этом соглашение должно действовать бессрочно.

Напомним, что сегодня в Женеве стартовали переговоры между Ираном и США по ядерной проблеме. Переговоры проходят на фоне стягивания на Ближний Восток крупных авиационных и военно-морских соединений армии США.