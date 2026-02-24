США рассчитывают на удар Израиля по Ирану – СМИ

Politico: Вашингтон рассчитывает, что Израиль первым нанесет удар по Ирану, чтобы спровоцировать ИРИ на ответные действия. Это позволит США присоединиться к боевым действиям на более существенных основаниях в глазах американской общественности.

США рассчитывают, что Израиль первым нанесет удары по Ирану. Так Вашингтон сможет придать своим действиям большую легитимность в глазах американской общественности, пишет Politico.

"Старшие советники президента Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанес удар по Ирану до того, как Соединенные Штаты начнут нападение на эту страну. Эти чиновники администрации Трампа в частном порядке утверждают, что израильская атака спровоцирует Иран нанести ответный удар, что поможет обеспечить поддержку со стороны американских избирателей для удара США"

– Politico

По информации Politico, наиболее вероятным развитием событий является совместная военная операция Вашингтона и Тель-Авива. При этом сам факт проведения военной операции, по информации источников в Вашингтоне, является практически неотвратимым.

Отметим, что сегодня пройдет очередной раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье в Женеве. Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что с Ираном могут произойти "очень плохие вещи", если Тегеран не пойдет на сделку.