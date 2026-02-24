Госсекретарь США рассчитывает на прогресс в переговорах с Ираном

Марко Рубио с оптимизмом ожидает очередного переговорного раунда с Ираном. Госсекретарь США надеется, что на них может быть достигнут прогресс.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассчитывает на прогресс в переговорах с Ираном по ядерной сделке. Об этом он сам заявил представителям СМИ в преддверии очередного раунда ирано-американских переговоров.

"Переговоры будут в основном посвящены ядерной программе. И мы надеемся, что прогресс может быть достигнут, потому что президент предпочитает добиваться прогресса на дипломатическом фронте"

– Марко Рубио

Он также напомнил, что Тегеран отказывается вести переговоры о баллистических ракетах с Вашингтоном или с кем-либо еще, и это большая проблема.

Помимо этого, Рубио обратил внимание на то, что для разработки мирной ядерной программы Исламской Республике не нужно обогащать уран.

"Если вы заинтересованы в мирной ядерной программе, вы можете сделать это как большинство стран в мире: реактор на земле, а топливо импортируется. Есть сделки со странами, если они хотят энергетику, они могут сделать небольшие модульные реакторы, это доступно и достижимо для многих стран"

– американский госсекретарь

Напомним, очередные ирано-американские переговоры пройдут в Женеве 26 февраля.