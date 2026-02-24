Вестник Кавказа

Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию состоится в начале марта — СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующий этап переговоров России, Соединенных Штатов и Украины пройдет в начале следующего месяца, сообщают СМИ.

Четвертый раунд переговоров по украинскому урегулированию был перенесен на начало марта, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Место его проведения еще проходит согласование между представителями Москвы, Вашингтона и Киева.

"Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется"

– источник

Напомним, ранее, по сообщениям американской стороны, стало известно, что очередные трехсторонние переговоры пройдут 26 февраля.

550 просмотров

