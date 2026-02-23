Вестник Кавказа

В окружении экс-президента Ирана опровергли информацию о попытке свержения Хаменеи

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Информацию о попытке свержения Хаменеи опровергли в окружении экс-президента ИРИ Рухани. По словам представителей политика, это часть информационной кампании против Ирана.

Представители экс-президента Ирана Хасана Рухани опровергли материал французской газеты Le Figaro, в котором утверждалось, что Рухани намеревался устранить с политической арены аятоллу Али Хаменеи. 

В окружении политика сообщения СМИ назвали ложными. По словам представителей экс-президента, это часть кампании психологического давления, за которой стоят США и Израиль. 

Ранее газета Le Figaro опубликовала статью, в которой утверждалось, что группа иранских политиков, связанных с экс-президентом Хасаном Рухани, пыталась свергнуть Верховного лидера страны Али Хаменеи. По данным газеты, попытка переворота произошла во время январских беспорядков в Иране.

