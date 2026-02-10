В Домбае построят пятизвездочный отель на 454 номера

Отель "Аманауз" в Домбае построят к 2029 году. Строительство отеля на 454 номера позволит создать свыше 450 рабочих места.
Пятизвездочный отель "Аманауз" на 454 номера планируется построить на территории курорта Домбай, расположенного в КЧР. Реализация проект даст региону 450 рабочих мест, рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.
"В настоящее время на объекте возводятся железобетонные конструкции для фундамента будущего отеля. Работы ведутся согласно графику, с соблюдением всех строительных норм и технологических стандартов"
– Рашид Темрезов
По данным властей, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2029 году. Как отметил Темрезов, запуск отеля позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет республики. Премиальный объект размещения туристов будет занимать площадь свыше 47 тыс кв м.