Авария оставила без воды целый город в Дагестане

Сегодня утром жителям города Дагестанские Огни в в Дербентском районе республики отключили воду – причиной такого решения городских властей стала авария на центральном городском водоводе.

Подробности происшествия не сообщаются – пока сложно оценить, сколько времени займет ремонт городской водной артерии, для этого на место аварии направлена группа специалистов, передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, Дагестанские Огни - город республиканского значения, который образует муниципальное образование со статусом городского округа. Его население, по данным на 2025 год, составляет почти 33 тысячи человек.