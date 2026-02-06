Вестник Кавказа

Авария оставила без воды целый город в Дагестане

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром жителям города Дагестанские Огни в в Дербентском районе республики отключили воду – причиной такого решения городских властей стала авария на центральном городском водоводе.

Все населения города Дагестанские Огни сегодня утром осталось без воды из-за коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

"Жители города Дагестанские Огни из-за прорыва центрального водопровода остались без водоснабжения"

- сообщение

Подробности происшествия не сообщаются – пока сложно оценить, сколько времени займет ремонт городской водной артерии, для этого на место аварии направлена группа специалистов, передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, Дагестанские Огни - город республиканского значения, который образует муниципальное образование со статусом городского округа. Его население, по данным на 2025 год, составляет почти 33 тысячи человек.

