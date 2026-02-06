Соглашение между Азербайджаном и Арменией обеспечило стабильность на Южном Кавказе – Мирзоян

Глава МИД Армении заявил о том, что соглашение, достигнутое летом 2025 года в Вашингтоне между Баку и Ереваном, дало импульс развития регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Соглашение, которое было подписано 8 августа 2025 года в Вашингтоне между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, стало прорывом в обеспечении региональной стабильности, такое заявление сделал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

"Нынешние условия предоставляют реальную возможность для развития связей, торговли и мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, которые могут сыграть значительную роль в укреплении мира, углублении взаимного доверия и развитии регионального сотрудничества"

– Арарат Мирзоян

Он отметил, что с этого момента в истории отношений Баку и Еревана началась новая глава процветания и партнерства.

Кроме того, Мирзоян подчеркнул, что Армения и дальше заинтересована в развитии дружественных отношений с Азербайджаном, основанных на взаимоуважении и сотрудничестве.