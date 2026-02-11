Россия и Казахстан договорились о подготовке специалистов по атомной энергетике

Российский вуз будет готовить специалистов для атомной отрасли Казахстана – Меморандум об этом заключили российский Национа́льный иссле́довательский я́дерный университет МИФИ и казахстанский Институт ядерной физики.

Россия будет готовить специалистов-ядерщиков для Казахстана – Меморандум об этом подписали проректор российского Национа́льного иссле́довательского я́дерного университета (НИЯУ) МИФИ Дмитрий Савкин и заместитель гендиректора казахстанского Института ядерной физики Нуржан Садуев.

"Меморандум направлен на развитие системной подготовки кадров для ядерной энергетики, укрепление научно-образовательного партнерства между организациями и формирование устойчивой модели взаимодействия науки и высшего образования"

- сообщение Института ядерной физики

Также согласно документу Россия берет на себя развитие Алматинского филиала НИЯУ МИФИ как ключевой образовательной площадки по подготовке специалистов для атомной отрасли Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Для этого в казахстанском филиале расширят перечень образовательных программ, усилят его научно-исследовательскую составляющую, а его студентов и преподавателей задействуют в развитии современной лабораторной и учебной инфраструктуры, - сообщили в филиале МИФИ.

Еще одной темой переговоров стало развитие совместных образовательных программ, расширение сотрудничества в области научных исследований и интеграция образовательного и научного потенциала двух организаций.