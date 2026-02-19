Новые пошлины Трампа вступят в силу 24 февраля

Десятипроцентные пошлины США для всех стран вступят в силу во вторник, 24 февраля. Накануне Трамп подписал распоряжение о новых пошлинах.

Белый дом сообщает, что американские пошлины 10% для всех страны мира, о которых накануне объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступят в силу в начале следующей недели.

"Временные пошлины вступают в силу 24 февраля"

– Белый дом

Отмечается, что пошлины не коснутся тех импортных товаров, которые "необходимы американской экономике" и не могут быть произведены в США в достаточных количествах. Речь, в частности, идет о редкоземах и энергоносителях.

Действие пошлин продлится 150 дней.