Вестник Кавказа

Новые пошлины Трампа вступят в силу 24 февраля

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Десятипроцентные пошлины США для всех стран вступят в силу во вторник, 24 февраля. Накануне Трамп подписал распоряжение о новых пошлинах.

Белый дом сообщает, что американские пошлины 10% для всех страны мира, о которых накануне объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступят в силу в начале следующей недели.

"Временные пошлины вступают в силу 24 февраля"

– Белый дом

Отмечается, что пошлины не коснутся тех импортных товаров, которые "необходимы американской экономике" и не могут быть произведены в США в достаточных количествах. Речь, в частности, идет о редкоземах и энергоносителях.

Действие пошлин продлится 150 дней.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
965 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.