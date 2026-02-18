США могут нанести ограниченный удар по Ирану – СМИ

Дональд Трамп задумался об ограниченном ударе по Ирану. Его цель – вынудить Исламскую Республику выполнить требования США по ядерной сделке.

Соединенные Штаты рассматривают вариант с нанесением ограниченного удара по Ирану. Об этом сообщают информированные источники.

Они отмечают, что таким образом американский президент Дональд Трамп хочет принудить Исламскую Республику заключить ядерную сделку, передает издание Wall Street Journal.

"Президент Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного военного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке"

– Wall Street Journal

По данным издания, в США считают, что такой удар не спровоцирует Иран на серьезные ответные действия.

Согласно информации, целью первого удара могут стать несколько военных и правительственных объектов. Если после этого Иран не согласится на требования о прекращении обогащения урана, США приступят к широкомасштабной кампании против Исламской Республики.