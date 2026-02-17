Вестник Кавказа

В 10 районов Дагестана вернулся свет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подача электроэнергии была возобновлена благодаря усилиям специалистов в населенные пункты десяти районов Дагестана.

Энергоснабжение восстановлено в населенных пунктах в 10 районах Дагестана, где ранее пропал свет из-за аварий, вызванных разгулом стихии, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Электроснабжение в Курахском, Дахадаевском, Агульском, Лакском, Кулинском, Чародинском, Акушинском, Гунибском, Цумадинском и Шамильском муниципальных районах Дагестана восстановлено"

– МЧС Дагестана

Напомним, ранее сообщалось, что накануне из-за сильного ветра, скорость которого достигала 30 м/с, случились замыкания на ЛЭП. В результате аварий подача электроэнергии прекратилась в 101 населенном пункте в нескольких районах Дагестана.

