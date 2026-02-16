Вестник Кавказа

Азербайджан и Израиль обсудили развитие морского сотрудничества

Азербайджан и Израиль обсудили развитие морского сотрудничества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Израиля Краус провел встречу с и.о. ректора Азербайджанской государственной морской академии Годжаевым. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере морского судоходства.

Баку и Тель-Авив укрепляют сотрудничество в области судоходства: и.о. ректора Азербайджанской государственной морской академии Эльдар Годжаев провел встречу с главой дипмиссии Израиля в АР Роненом Краусом. 

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области образования. В частности, были затронуты вопросы организации летне-зимних школ, использования ИИ-технологий при подготовке кадров, реализации научно-исследовательских проектов. 

Баку и Тель-Авив отметили важность развития дальнейшего сотрудничества  и договорились о продолжении взаимодействия в морской сфере.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.