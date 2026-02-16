Азербайджан и Израиль обсудили развитие морского сотрудничества

Посол Израиля Краус провел встречу с и.о. ректора Азербайджанской государственной морской академии Годжаевым. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере морского судоходства.
Баку и Тель-Авив укрепляют сотрудничество в области судоходства: и.о. ректора Азербайджанской государственной морской академии Эльдар Годжаев провел встречу с главой дипмиссии Израиля в АР Роненом Краусом.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области образования. В частности, были затронуты вопросы организации летне-зимних школ, использования ИИ-технологий при подготовке кадров, реализации научно-исследовательских проектов.
Баку и Тель-Авив отметили важность развития дальнейшего сотрудничества и договорились о продолжении взаимодействия в морской сфере.