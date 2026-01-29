Госкомстат рассказал сколько азербайджанского газа поставили в Сирию

Азербайджан продолжает наращивать поставки природного газа в Сирию в рамках заключенного летом соглашения. За пять месяцев 2025 года было экспортировано более 350 млн куб м, годовой объем должен составить 1,2 млрд куб м.

Баку укрепляет торгово-экономические связи с Дамаском. Азербайджанский Госкомстат сообщает об экспорте почти 351 млн куб м природного газа в естественном состоянии. Поставки в денежном выражении исчисляются $120 млн.

Экспортные поставки из Азербайджана в Сирию реализуются в рамках заключенного между правительствами стран Меморандума о взаимопонимании, определяющим намерения и рамки взаимодействия для каждой из сторон. Документ был подписан в июле прошлого года азербайджанской государственной нефтегазовой компанией (SOCAR) и министерством энергетики Сирийской Арабской Республики.

Реализация договора началась 2 августа 2025 года, когда Азербайджанская Республика начала экспортировать в Сирию газ через территорию Турции. На первых этапах стороны пришли соглашению о годовом обороте природного газа объемом в 1,2 млрд куб м.

Маршрут поставок сетевого газа проходит через юго-восток Турции (город Килис) и доходит до ГЭС "Джендер" и "Северный" Алеппо" в западных сирийских провинциях Хомс и Алеппо. Мощность выработки электричества составит 1,2-1,3 тыс МВт.