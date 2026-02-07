Московские аэропорты начали работать по фактической погоде

Сильный снегопад, обрушившийся сегодня на Москву, вынудил уйти на запасной аэродром "Пулково" в Санкт-Петербурге четыре самолета, в том числе авиарейс из Дубая.

Петербургскому международному аэропорту "Пулково" сегодня вечером пришлось принимать четыре пассажирских авиарейса, направлявшихся в Москву – командиры их экипажей не рискнули садиться в таких погодных условиях.

"Аэропорт "Пулково" сегодня принял в качестве запасного 4 рейса, следовавших в Москву, в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице. Один из них - Airbus A388 из Дубая"

- сообщение пресс-службы Пулково

Решение о посадке принимает экипаж, исходя из собственных метеоминимумов а также уровня подготовки для посадки на взлетно-посадочной полосе, на которой возникли сложные метеоусловия, напомнили в петербургской авиагавани, передает РИА Новости.

Напомним, столичные спасатели сегодня массово рассылали сообщение о том, что до 24 часов сегодня в Московском регионе ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 17 м/с, также возможно сильное похолодание в ночные часы до 20 градусов мороза.