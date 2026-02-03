Вестник Кавказа

Все выходные в КБР и КЧР будет лавиноопасно

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за сильных снегопадов в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии скопилась критическая масса снегопада, которая может сойти лавинами в субботу и воскресенье. Местных жителей и туристов просят не поднимать в горы в этот период.

В горных районах двух соседних северокавказских республик сегодня и завтра с высокой вероятностью могут сойти масштабные лавины – об этом рассказали утром в республиканских управлениях Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В Кабардино-Балкарии сход лавин ждут с сегодняшнего вечера до вечера воскресенья.

В Карачаево-Черкесии ситуация более сложная: уже с сегодняшнего утра и вплоть до понедельника включительно в горах республики сохранится критическая лавинная опасность.

В связи с этим в обеих республиках СКФО местному населению и туристам рекомендовано попросту не ходить в горы в периоды лавиноопасности, и в особенности избегать участки, где идут сильные снегопады.

Также жизненно необходимо выполнять все нормативы безопасных действий в лавиноопасных районах.

