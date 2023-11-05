Склеп Деметры ждут противоаварийные работы на 9 млн рублей в Керчи

В античном склепе Деметры в Керчи должны состояться противоаварийные работы, которые обойдутся почти в 9 млн рублей – памятник сильно пострадал во время потопа в 2021 году.

На противоаварийные работы в античном склепе Деметры в Керчи, поврежденном в наводнении 2021 года, будет потрачено почти 9 млн рублей, рассказали в Минкультуры Крыма.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина рассказала о создании проекта работ, которые нужны для сохранения фресок в склепе.

"В соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы стоимость ремонтно-реставрационных работ (первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия) составляет 8,94 млн рублей"

– первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова

В сообщении уточняется, что работы по восстановлению и реставрации памятников, пострадавших от водной стихии летом 2021 года, будут выполнены после получения средств из федерального бюджета.