В США заявили о необходимости многостороннего обсуждения ядерного вопроса

Госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что контроль над вооружениями необходимо обсуждать с разных сторон, в том числе при участии Китая.

Контроль над вооружениями уже не является двусторонним вопросом обсуждения США и РФ, такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в своей статье, опубликованной Госдепартаментом.

Он считает, что данный вопрос должен быть многосторонним, к переговорному процессу необходимо подключить Китай.

"Этот вопрос (ядерное разоружение – ред.) не может быть двусторонним между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент (Дональд Трамп – ред.), другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности"

– Марко Рубио

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от собственных убеждений и не будут "игнорировать несоблюдение соглашений в стремлении достичь будущего соглашения".

Кроме того, Рубио дал понять, что США определились со своим способом ведения переговоров, от которого отступать не планируют.

"Мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные силы"

– Марко Рубио

Напомним, ранее РФ также выступала с инициативой привлечь к переговорному процессу и других участников – Францию и Британию.