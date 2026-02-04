Китай пока не будет участвовать в переговорах по ядерному оружию – СМИ

Китай не планирует пока становиться частью переговоров по ядерному разоружению, пишет информационное агентство EFE со ссылкой на источники.
"Ядерные возможности Китая никоим образом не соответствуют уровням США или России, в силу этого в настоящий момент Китай не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении"
– источник
Согласно публикации, в Пекине настаивают на том, чтобы ответственность за ядерное разоружение была на государствах с крупнейшими ядерными арсеналами.
Также важно, чтобы они осуществили "значительное сокращение своих арсеналов таким образом, чтобы это можно было проверить".
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Китая рекомендовали Вашингтону поддерживать более плотные контакты с Москвой в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).