Китай пока не будет участвовать в переговорах по ядерному оружию – СМИ

Пекин пока что не принимает участия в каких-либо переговорах по ядерным вооружениям, поскольку их арсенал невелик, пишут в европейских СМИ.

Китай не планирует пока становиться частью переговоров по ядерному разоружению, пишет информационное агентство EFE со ссылкой на источники.

"Ядерные возможности Китая никоим образом не соответствуют уровням США или России, в силу этого в настоящий момент Китай не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении"

– источник

Согласно публикации, в Пекине настаивают на том, чтобы ответственность за ядерное разоружение была на государствах с крупнейшими ядерными арсеналами.

Также важно, чтобы они осуществили "значительное сокращение своих арсеналов таким образом, чтобы это можно было проверить".

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Китая рекомендовали Вашингтону поддерживать более плотные контакты с Москвой в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).