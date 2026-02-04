Вестник Кавказа

Китай пока не будет участвовать в переговорах по ядерному оружию – СМИ

Китай пока не будет участвовать в переговорах по ядерному оружию – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин пока что не принимает участия в каких-либо переговорах по ядерным вооружениям, поскольку их арсенал невелик, пишут в европейских СМИ.

Китай не планирует пока становиться частью переговоров по ядерному разоружению, пишет информационное агентство EFE со ссылкой на источники.

"Ядерные возможности Китая никоим образом не соответствуют уровням США или России, в силу этого в настоящий момент Китай не намерен участвовать в переговорах о ядерном разоружении"

– источник

Согласно публикации, в Пекине настаивают на том, чтобы ответственность за ядерное разоружение была на государствах с крупнейшими ядерными арсеналами.

Также важно, чтобы они осуществили "значительное сокращение своих арсеналов таким образом, чтобы это можно было проверить".

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Китая рекомендовали Вашингтону поддерживать более плотные контакты с Москвой в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.