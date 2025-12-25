Путин открыл Год единства народов России

Президент России Владимир Путин сегодня запустил Год единства народов России. Церемония состоялась в центре "Россия".
Год единства народов стартовал в России – его запустил российский президент Владимир Путин.
Торжественная церемония с участием главы государства состоялась в национальном центре "Россия".
"Год единства народов России объявляю открытым"
– Владимир Путин
Российский лидер напомнил, что именно благодаря единству народов Россия одерживает победы и приходит к успехам в разных сферах.
Он указал, что народ России всегда объединен тягой к сохранению общей земли, а также культуры и традиций.
"Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед"
– Владимир Путин