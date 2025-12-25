Вестник Кавказа

Путин открыл Год единства народов России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин сегодня запустил Год единства народов России. Церемония состоялась в центре "Россия".

Год единства народов стартовал в России – его запустил российский президент Владимир Путин.

Торжественная церемония с участием главы государства состоялась в национальном центре "Россия".

"Год единства народов России объявляю открытым"

– Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что именно благодаря единству народов Россия одерживает победы и приходит к успехам в разных сферах.

Он указал, что народ России всегда объединен тягой к сохранению общей земли, а также культуры и традиций.

"Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед"

– Владимир Путин

