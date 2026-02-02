Алиев и Пашинян встречаются в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В эти минуты в Абу-Даби (ОАЭ) проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Пока встреча лидеров двух государств проходит в расширенном составе, ее подробности не сообщаются, передает АЗЕРТАДЖ.

На данный момент известно, что Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Абу-Даби для участия в церемонии вручения "Премии Зайеда за человеческое братство".

Также награда будет вручена азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, об этом было объявлено 19 января.

Сообщается, что премия присуждается за усилия по развитию диалога между народами, защите уязвимых групп и продвижению идей мирного сосуществования и вручается в Абу-Даби.