Ильхам Алиев совершает рабочий визит в ОАЭ

Накануне начался рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в ОАЭ. После прилета главу азербайджанского государства встретил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В тот же день в Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. На ней было подчеркнуто, что отношения Баку и Абу-Даби основаны на стратегическом партнерстве, а также выражено удовлетворение развитием сотрудничества между странами во всех сферах. Стороны также отметили важность взаимных визитов президентов для расширения связей.

Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также коснулись значения совместных учений "Щит мира – 2026", проводимых в Абу-Даби ВСАзербайджана и ОАЭ, обменялись мнениями о перспективах отношений и дальнейших контактах.

Затем при участии президентов был подписан документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби – компании XRG части неконтролирующей доли Минэкономики в ЗАО "Южный газовый коридор".

Кроме того, было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве министерствами обороны обеих стран.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в городе Абу-Даби с генсекретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдель Саламом.

Мохаммед Абдель Салам с большим удовлетворением вспомнил визиты, которые он совершал в Азербайджан, встречи с главой государства. Он еще раз выразил поздравления Ильхаму Алиеву, которому была присуждена "Премия Заида за человеческое братство".

Президент Азербайджана поблагодарил за поздравление и высокую награду, высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности важную роль, которую он играет в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя ОАЭ Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.

Кроме того, присуждение этой премии Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной папой римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом деятельности азербайджанского президента по установлению мира.

Связи Баку и Абу-Даби

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на широкие связи Азербайджана и ОАЭ, охватывающие как политическое сотрудничество, так и взаимодействие в экономике.

"У Азербайджана и ОАЭ есть крупные экономические проекты, прежде всего нужно упомянуть эмиратскую компанию Masdar, которая занимается у нас развитием альтернативной энергетики, инвестирует в строительство солнечных и ветряных электростанций на сумму более $1 млрд. И в целом у нас достаточно тесные связи в области торговли", - прежде всего сказал он.

"Помимо этого Арабские Эмираты – очень важный политический партнер Азербайджана, не раз помогавший нам в прошлом в определенных вопросах, связанных, в том числе, с вопросом Карабаха в Совете Безопасности ООН. И на других политических платформах Эмираты нас всегда поддерживали. При этом сейчас наше сотрудничество больше сосредоточено на экономических проектах", - отметил Фарид Шафиев.