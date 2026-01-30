В Россию вернулись ювелирные украшения из США

США возобновили экспорт украшений в РФ после четырехлетнего перерыва. Поставки в ноябре 2025 достигли $322,5 тыс, а общий товарооборот между странами с начала года вырос почти на четверть.

После паузы, длившейся около четырех лет, американские ювелирные бренды в ноябре 2025 года возобновили поставки своей продукции в Россию. Об этом говорят официальные цифры статслужбы США.

Объем ноябрьских поставок американских ювелирных изделий в Россию составил $322,5 тыс. Для сравнения, в последний раз (в феврале 2022 года) американские компании поставили аналогичных товаров на сумму в $1,8 млн.

Лидером по закупкам украшений из США по итогам неполного 2025 года является Гонконг с объемом в $2,4 млрд. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Швейцария ($1,3 млрд), Индия ($0,95 млрд), Япония ($0,6 млрд) и Великобритания ($0,59 млрд).

Товарооборот между Россией и США в январе-октябре 2025 года увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом 2024 года, и достигнул $3,9 млрд. Рост произошел после того начала второго срока Дональда Трампа на посту президента США.