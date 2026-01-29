Израиль объявил о поимке "ключевого" командира ХАМАС

Военнослужащие Израиля задержали в южной части сектора Газа командира батальона "Восточный Рафах" террористической группировки ХАМАС. Об этом сказано в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности страны (ШАБАК).
Как отмечается, командир был задержан на востоке Рафаха в ночь с 29 на 30 января.
Он был замечен бойцами 414-го полевого разведывательного батальона "Нешер" в составе группы из восьми боевиков ХАМАС, вышедших из тоннеля. По террористам был нанесен удар, в результате которого трое из них погибли. Затем последовала атака на укрывшихся боевиков. Израильские силы безопасности отправились на поиски террористов, в ходе которых и был задержан командир батальона.
В заявлении подчеркивается, что ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат поиски террористов с целью их нейтрализации.