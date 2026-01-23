Торговле России и США мешает политика – Титов

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, что мешает экономическому сотрудничеству Российской Федерации и Соединенных Штатов.
"Политика нам мешает сотрудничать... Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем <…> расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация"
– Борис Титов
По его словам, если санкции перестанут восприниматься как "расширительные", то в РФ могут прийти средние, а за ними и крупные американские предприятия, передает РИА Новости.
"Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах - это большой тормоз в отношениях с Америкой - но если они будут (сняты), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии"
– Борис Титов