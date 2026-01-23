Вестник Кавказа

Торговле России и США мешает политика – Титов

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Политика и санкции останавливают развитие бизнеса между Россией и США, однако сейчас начинают появляться "малые контракты", рассказал спецпредставитель президента РФ Титов.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, что мешает экономическому сотрудничеству Российской Федерации и Соединенных Штатов.

"Политика нам мешает сотрудничать... Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем <…> расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация"

– Борис Титов

По его словам, если санкции перестанут восприниматься как "расширительные", то в РФ могут прийти средние, а за ними и крупные американские предприятия, передает РИА Новости.

"Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах - это большой тормоз в отношениях с Америкой - но если они будут (сняты), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии"

– Борис Титов

