Согласованы новые антироссийские санкции – источник

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Постпреды ЕС уже утвердили очередные персональные санкции против России, пишут СМИ.

Новые антироссийские санкции уже утвердили на заседании постоянных представителей ЕС, они будут опубликованы завтра, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что санкции будут введены и против Ирана.

"Обе темы были утверждены постпредами и будут окончательно одобрены завтра на заседании Совета ЕС, публикация в официальном журнале также ожидается завтра"

— источник

Согласно источнику, под санкции попадет шесть российских физических лиц, 15 физических лиц и шесть организаций – в Иране соответственно, а также будут введены санкции против нескольких иранских физических лиц и организаций за сотрудничество с РФ.

