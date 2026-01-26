Азербайджан поставил рекорд по ненефтегазовому экспорту

Азербайджан в 2025 году обновил рекорд несырьевого экспорта ($3,6 млрд). Рост в сравнении с динамикой прошлого года составил 8,1%.

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2025 году обновил исторический максимум с момента обретения страной независимости, составив $3,6 млрд. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 8,1%.

Одной из мер по укреплению макрофинансовой стабильности стал импорт золота на $6,26, осуществленный в 2025 году. Таким образом, золотой запас пополняет стратегические резервы государства.

Важно отметить, что стоимость импортированного золота не включается в расчет динамики импорта, так как эта операция не связана с текущей хозяйственной деятельностью или потребительским спросом.

Если исключить из расчетов стратегические закупки золота, превышение стоимости экспорта товаров над стоимостью их импорта Азербайджана в 2025 году достигло почти $6,9 млрд. Импорт прочих товаров при этом вырос весьма умеренно – всего на 2,1% за год, до $18,1 млрд.

Вклад России в рекорд Азербайджана

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц обратил внимание, что значительный вклад в ненефтегазовый рекорд Азербайджана внес российский рынок, потребляющий порядка трети неэнергетического азербайджанского экспорта.

"Россия традиционно является основным рынком сбыта для ненефтяной продукции Азербайджана. Это касается прежде всего товаров сельского хозяйства: Азербайджан поставляет в Россию овощи, фрукты и продукты их переработки, включая различные соки, консервы и тому подобное", – прежде всего сказал он.

"Также Россия импортирует азербайджанские изделия из пластмассы, текстиль и хлопок. Общий объем азербайджанского импорта в РФ составляет порядка $1,2 млрд, что позволяет говорить о том, что весомый вклад в рекордные показатели внешней торговли Азербайджан дал именно российский рынок", – отметил Константин Тасиц.

"На мой взгляд, спрос на азербайджанские товары сельского хозяйства продолжит расти и дальше. Это обусловлено географией. Россия – северная страна, поэтому в ней востребована та продукция, которая выращивается в Азербайджане. Российский рынок готов максимально ее принимать, так как у нас постоянный дефицит ранних овощей и фруктов. При этом Азербайджан – одна из ближайших стран-поставщиков этой продукции", – заключил эксперт по Южному Кавказу.