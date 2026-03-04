Израиль начал серию ударов по объектам властей Ирана

Армия обороны Израиля заявила о том, что по объектам иранского правительства в Тегеране с ее стороны была начата серия масштабных ударов.

Израиль начал крупную серию ударов по стратегическим объектам иранского правительства, о чем сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранских властей в Тегеране"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Как отметили в сообщении, в течение последних суток истребители ВВС Израиля, используя данные разведки ЦАХАЛ, нанесли 20 широкомасштабных ударов по западу и центру Ирана, в том числе по его столице – Тегерану.

Израиль повредил объекты по производству оружия, пусковые установки баллистических раккет, а также системы ПВО, уточнила пресс-служба ЦАХАЛ.