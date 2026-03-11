Вестник Кавказа

Рейс Turkish Airlines экстренно сел в Самарканде

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет компании Turkish Airlines, направлявшийся из Хошимина в Стамбул совершил вынужденную посадку в Самарканде. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

В аэропорту Самарканда в ночь на пятницу экстренно приземлился лайнер Turkish Airlines, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"Рейс TK163 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Хошимин - Стамбул, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самарканда"

– пресс-служба

Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажира, 67-летнего гражданина Франции.

"По предварительной информации, подозрение на инфаркт. Пассажир и два сопровождающих были переданы медицинским службам для дальнейшего обследования и оказания помощи"

– пресс-служба

Спустя полтора часа, в 05:11, воздушное судно вернулось к выполнению маршрута и вылетело в Стамбул.

