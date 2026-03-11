Рейс Turkish Airlines экстренно сел в Самарканде

Самолет компании Turkish Airlines, направлявшийся из Хошимина в Стамбул совершил вынужденную посадку в Самарканде. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
В аэропорту Самарканда в ночь на пятницу экстренно приземлился лайнер Turkish Airlines, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"Рейс TK163 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Хошимин - Стамбул, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самарканда"
– пресс-служба
Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажира, 67-летнего гражданина Франции.
"По предварительной информации, подозрение на инфаркт. Пассажир и два сопровождающих были переданы медицинским службам для дальнейшего обследования и оказания помощи"
– пресс-служба
Спустя полтора часа, в 05:11, воздушное судно вернулось к выполнению маршрута и вылетело в Стамбул.