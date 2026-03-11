Гутерриш награжден Международной премией мира имени Ататюрка

Генсек ООН в ходе визита в Турцию получил премию мира имени Ататюрка. Награду ему вручил глава турецкого государства.

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша наградили премией мира имени Ататюрка.

Церемония вручения состоялась в центре "Бештепе" в Анкаре 12 марта. Награду генсеку ООН вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем обращении к собравшимся турецкий лидер подчеркнул, что политика Турции по-прежнему нацелена на защиту мира и стабильности на планете.

"Турция является одними из самых ярых сторонников основополагающих ценностей ООН. Анкара продолжает тесно сотрудничать с этой организацией, стремясь не допускать разрастания конфликтов, эскалации насилия"

– президент республики

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана, заметив, что она может привести регион к катастрофе.

Эрдоган добавил, что Турция старается не допустить разрастания конфликта.