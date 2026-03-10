Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив - СМИ

По данным СМИ, Иран открыл Ормузский пролив для индийских танкеров. Это первый прорыв морской блокады с начала конфликта.

Гарантии безопасного прохода удалось получить после прямых переговоров главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, передает индийский телеканал NDTV.

Дипломатический прорыв позволил Нью-Дели возобновить энергопоставки на фоне фактической морской блокады водной артерии, вызванной масштабным военным конфликтом в регионе. Сразу после завершения консультаций как минимум два индийских наливных судна - "Пушпак" и "Паримал" - успешно и безопасно миновали пролив.

Коммерческие суда, связанные с США, странами Европы и Израилем, по-прежнему не могут использовать этот маршрут и сталкиваются с жесткими ограничениями навигации. Сигналом к смягчению позиции Тегерана в отношении индийских партнеров стало событие двухдневной давности. Ормузский пролив благополучно пересек танкер под флагом Либерии, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в порт Мумбаи. Отмечается, что капитаном судна является гражданин Индии. Это стало первым подтвержденным случаем безопасного прохода танкера по данному маршруту с момента начала острой фазы кризиса.

Блокада Ормузского пролива стала прямым следствием событий 28 февраля. Тогда США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, включая столицу, что привело к разрушениям и жертвам. Тегеран ответил регулярными атаками по израильской территории и американским базам в регионе. Из-за боевых действий безопасное судоходство прекратилось. Этот кризис уже ударил по мировым рынкам нефти и газа, заставив ближневосточные страны снижать объемы добычи и экспорта.