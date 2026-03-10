Ирак остановил работу своих нефтяных портов

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун", а также два нефтяных танкера, после чего власти страны приняли решение остановить работу нефтяных портов.

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун" вблизи иранской границы, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Нефтяное месторождение "Меджнун" снова стало целью беспилотников всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв"

- агентство

Вслед за этим последовала атака на два нефтяных танкера в районе Басры на юге страны, в результате которой серьезно пострадали и сами суда, и их экипажи, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.

После этого власти приняли решение приостановить работу нефтяных портов, а иракские спасатели ведут поисковую операцию в районе взрыва – пока известно о спасении 31 человека, поиски пропавших продолжаются, - добавил он.

Также минувшей ночью были атакованы резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел Бахрейна.