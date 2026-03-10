Ирак остановил работу своих нефтяных портов

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун" вблизи иранской границы, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Нефтяное месторождение "Меджнун" снова стало целью беспилотников всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв"
- агентство
Вслед за этим последовала атака на два нефтяных танкера в районе Басры на юге страны, в результате которой серьезно пострадали и сами суда, и их экипажи, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.
После этого власти приняли решение приостановить работу нефтяных портов, а иракские спасатели ведут поисковую операцию в районе взрыва – пока известно о спасении 31 человека, поиски пропавших продолжаются, - добавил он.
Также минувшей ночью были атакованы резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел Бахрейна.