Первый авиарейс Turkish Airlines вылетел из Турции в Армению

Сегодня состоялся вылет первого рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Ереван.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines открыла регулярное сообщение с Арменией, сообщила пресс-служба международного аэропорта Звартноц.
Регулярные рейсы установлены по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул, уточнили в сообщении.
Как проинформировали в аэропорту, полеты будут совершаться каждый день.
С 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, а 15 июня — до 14 раз в неделю в связи с повышенным спросом в период курортного сезона.