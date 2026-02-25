Вестник Кавказа

Первый авиарейс Turkish Airlines вылетел из Турции в Армению

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоялся вылет первого рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Ереван.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines открыла регулярное сообщение с Арменией, сообщила пресс-служба международного аэропорта Звартноц.

Регулярные рейсы установлены по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул, уточнили в сообщении.

Как проинформировали в аэропорту, полеты будут совершаться каждый день.

С 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, а 15 июня — до 14 раз в неделю в связи с повышенным спросом в период курортного сезона.

