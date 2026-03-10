Трамп допустил скорое завершение военной операции против Ирана

Президент США косвенно дал понять, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, это связано с отсутствием целей в Исламской Республике, которые можно было бы поразить.

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может в скором времени завершиться. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

В интервью порталу Axios он пояснил, что это связано с отсутствием целей в Иране для нанесения ударов.

Глава Белого дома отметил, что к настоящему времени на территории Исламской Республики уже не осталось практически ничего, по чему можно было бы нанести удар.

"Немного того и другого... Когда я захочу, чтобы оно закончилось, это закончится"

– Дональд Трамп

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенные на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.