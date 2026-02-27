"Карабах" хочет усилить свой состав защитником из Бразилии

ФК "Карабах" намерен пополниться бразильским защитником. В настоящее время он выступает у себя на родине за клуб "Спорт Ресифи".

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к защитнику бразильского клуба "Спорт Ресифи" Марсело Ажула. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Руководство агдамской команды уже сделало предложение "Спорт Ресифи" о трансфере, однако бразильцев не устроила предлагаемая сумма.

Соглашение Ажула с его нынешним клубом истекает зимой 2027 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 100 тыс евро.

В настоящее время "Карабах" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 49 очков после 22 матчей. Лидирует в первенстве "Сабах", набравший 56 очков по итогам 23 туров.