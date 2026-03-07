Власти озвучили прогноз по росту туристического потока в Крым

Отдых в Крыму в предстоящем летнем сезоне 2026 выберут намного больше туристов, чем в 2025 году, следует из заявлений властей республики.

Отдохнуть в Крыму в 2026 году предпочтут гораздо больше россиян, чем годом ранее, подробности сообщил глава регионального Минкурортов и туризма Сергей Ганзий.

Говоря о динамике бронирования на текущий год, а точнее на так называемый высокий сезон, министр пояснил, что эксперты, в том числе туроператоры, работающие на федеральном уровне, ожидают, что турпоток в Крым на это время составит минимум 10%, а максимум 40%, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов озвучил сведения о туристическом потоке в минувшем году. По его данным, летом 2025 в республику приехали на отдых 3,7 млн туристов. Этот показатель на 15% превысил уровень 2024 года. А в общей сложности в прошлом году в Крыму побывали 6,9 млн туристов.