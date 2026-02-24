Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло восточную часть Грузии

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи сообщили о землетрясении в восточной Грузии. Оно произошло в нескольких километрах от села Шилда.

На востоке Грузии 11 марта произошло землетрясение. Об этом информирует Национальный центр сейсмического мониторинга.

Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Они произошли в 16:49 по тбилисскому времени (15:49 мск) в 2 км от села Шилда в районе Кахети.

Очаг землетрясения располагался на глубине 11 тыс метров.

Согласно последним данным, пострадавших и разрушений в результате подземных толчков нет.

 

