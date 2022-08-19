Землетрясение в Армении: Масис тряхнуло на 2,2

Небольшое землетрясение произошло в Армении. Его почувствовали жители одного города и двух сел. Магнитуда подземных толчков достигала 2,2.
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в Армении неподалеку от города Масис, о них рассказали в Службе сейсмической защиты страны.
Магнитуда землетрясения составила 2,2. Эпицентр располагался на расстоянии 10 км к юго-востоку от Масиса, а глубина залегания очага достигала 10 км. Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения равнялась 2-3 балла.
Уточняется, что толчки почувствовали жители Масиса, а также сел Мхчян и Двин.