Вестник Кавказа

Водохранилища вокруг Тегерана почти опустели – СМИ

Водохранилища вокруг Тегерана почти опустели – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Критическая ситуация с водными ресурсами продолжает развиваться в Тегеране. Запасы воды в пяти водохранилищах вокруг столицы Ирана достигли минимальных значений.

 Запасы воды в пяти водохранилищах вокруг Тегерана практически полностью опустошены, передают СМИ Ирана

"Согласно данным компании водных ресурсов Ирана, имеющиеся запасы в водохранилище Амир Кабир достигли 12 миллионов кубометров, что составляет всего лишь 7% от объема водохранилища. Это количество показывает падение на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года"

– Tasnim

Критическая ситуация также наблюдается на водохранилищах Лар, Мамлу и Латиан, где объем воды не превышает 9%. Водохранилище Талеган заполнено на 19%, однако в ближайшее время запас воды здесь также должен сократиться из-за дополнительного водопровода в Тегеран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.