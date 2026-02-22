Водохранилища вокруг Тегерана почти опустели – СМИ

Критическая ситуация с водными ресурсами продолжает развиваться в Тегеране. Запасы воды в пяти водохранилищах вокруг столицы Ирана достигли минимальных значений.
Запасы воды в пяти водохранилищах вокруг Тегерана практически полностью опустошены, передают СМИ Ирана.
"Согласно данным компании водных ресурсов Ирана, имеющиеся запасы в водохранилище Амир Кабир достигли 12 миллионов кубометров, что составляет всего лишь 7% от объема водохранилища. Это количество показывает падение на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года"
– Tasnim
Критическая ситуация также наблюдается на водохранилищах Лар, Мамлу и Латиан, где объем воды не превышает 9%. Водохранилище Талеган заполнено на 19%, однако в ближайшее время запас воды здесь также должен сократиться из-за дополнительного водопровода в Тегеран.